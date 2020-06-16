Во Владимире поймали двух фальшивомонетчиков

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:04:06+03:00

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Молодой человек во второй половине мая, сделав мелкую покупку в одном из владимирских магазинов, расплатился за нее пятитысячной купюрой, оказавшейся поддельной. Как рассказали в УМВД, полиции удалось сначала установить машину, на который ездил подозреваемый, а потом и его адрес. Как рассказал задержанный двадцатисемилетний житель Московской области, фальшивку он купил через интернет и забрал в тайнике-закладке. А в конце мая пятидесятидвухлетний владимирец тоже сбыл поддельные деньги. Двенадцать фальшивых пятитысячных купюр он продал за двадцать пять тысяч. Его задержали после передачи фальшивок и дома у него нашли еще одну подделку. Сейчас оба мужчины под домашним арестом, возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU