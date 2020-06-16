В четырех городах Владимирской области почта будет работать без выходных

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:30:22+03:00

На семидневку перешли некоторые отделения во Владимире, Радужном, Александрове и Кольчугино

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Почта России во Владимирской области пересмотрела график работы отделений: теперь почтовые услуги в ряде крупных городов доступны 7 дней в неделю.

Некоторые почтовые отделения области во Владимире, Радужном, Александрове и Кольчугино перешли на новый график работы без выходных дней.

На семидневный режим работы во Владимирской области перешли следующие ОПС: Владимир (ул. Красноармейская, 45А; ул. Горького, 60; ул. Северная, 2; Суздальский пр-кт, 26А), Радужный, 1-й кв-л, 49, Александров, ул. Ленина, 28; Кольчугино, ул. Мира, 3.

«Изменения позволят установить более комфортное распределение потоков клиентов – в будние дни почтовые отделения посещают многие представители юридических лиц с объемными отправками корреспонденции и заказов, в выходные же посещение удобнее физическим лицам. Мы анализируем и учитываем запросы посетителей почтовых отделений и разрабатываем комфортный и удобный для клиентов график работы», - отмечает директор УФПС Владимирской области Евгений Манов

Актуальный график работы отделений Почты России во Владимирской области размещен на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении компании.

ИСТОЧНИК KP.RU