Восемь спортивных проектов Владимирской области получили президентские гранты

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:18:47+03:00

Их общая сумма более 11,7 млн рублей.

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Восемь социальных проектов Владимирской области спортивной направленности получили гранты от Президента РФ Владимира Путина на общую сумму более 11,7 млн рублей.

В списке получателей оказались те, кто занимается организацией спортивного досуга для людей разных возрастов и разных социальных групп:

- Общественная организация «Спортивный клуб Боец» (город Покров) - проект «Спортивный клуб на базе сельского клуба — модель развития» - 2 985 000 рублей;

- Владимирская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивный клуб «Сан-рин» - проект «Каратэ - доступный спорт для всех!» - 2 979 502 рублей;

- Автономная некоммерческая организация Спортивный Центр «Молодежный» – проект «ВЕЛОЛЕТО – 2020» - 1 513 465 рублей;

- Владимирская областная спортивная общественная организация «Федерация айкидо» - проект «Айкидо – спорт для всех» - 1 475 162 рублей;

- Владимирская областная общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада» - проект «Чирлидинг как средство адаптации и самореализации людей с ментальными нарушениями» - 986 120 рублей;

- Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» - проект «Физическая активность - путь к активному долголетию» для старшего поколения россиян - 779 942 рублей;

- Автономная некоммерческая организация Регбийный клуб «Владимирские львы» - проект «Регби - для детей» - 497 113 рублей;

- Владимирская региональная езидская национальная культурная общественная организация «Месопотамия» - проект Межнациональная Спартакиада «Народы Владимирской области» - 496 338 рублей.

В списке получателей грантов Владимирской области оказались 38 социальных проектов, относящихся к различным сферам деятельности. Общая сумма выплат составит 58,6 млн рублей. В целом из Владимирской области на конкурс поступили 80 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU