Около Муромского детского дома обнаружили километровую свалку

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:42:52+03:00

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Муромская городская прокуратура обнаружила на муниципальной земле огромную свалку промышленного и бытового мусора. В районе Муромского детского дома на площади свыше одного квадратного километра находились несанкционированные места складирования ТБО (строительный мусор, изделия из полипропилена пищевые отходы, прочий бытовой мусор).

Часть отходов находилась непосредственно на территории земельного участка, относящегося к государственному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По этому поводу муромский городской прокурор направвил в суд административное исковое заявление к муниципальному унитарному учреждению «Благоустройство» и государственному казенному учреждению Владимирской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Муромский детской дом» с требованием о ликвидации несанкционированной свалки.

Иск прокурора суд полностью удовлетворил, свалку велено немедленно ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU