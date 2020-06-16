На малой арене стадиона "Торпедо" уложили новое футбольное покрытие

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:39:00+03:00

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На малой спортивной арене владимирского стадиона "Торпедо" появилось новое немецкое покрытие футбольного поля, закупленное в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

Работы по замене старого искусственного покрытия, которое прослужило футболистам 13 лет, начались в апреле 2020 года и завершились к 1 июня. Гарантия на новое поле составляет до 10 лет. На реконструкцию было выделено в общей сложности более 15 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов.

К сегодняшнему дню окончены также работы по благоустройству арены. В частности, здесь установлено новое ограждение вокруг поля.

ИСТОЧНИК KP.RU