На малой арене стадиона "Торпедо" уложили новое футбольное покрытие
На малой спортивной арене владимирского стадиона "Торпедо" появилось новое немецкое покрытие футбольного поля, закупленное в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".
Работы по замене старого искусственного покрытия, которое прослужило футболистам 13 лет, начались в апреле 2020 года и завершились к 1 июня. Гарантия на новое поле составляет до 10 лет. На реконструкцию было выделено в общей сложности более 15 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов.
К сегодняшнему дню окончены также работы по благоустройству арены. В частности, здесь установлено новое ограждение вокруг поля.
ИСТОЧНИК KP.RU