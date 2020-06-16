2020-06-16T14:39:00+03:00
Спорт

На малой арене стадиона "Торпедо" уложили новое футбольное покрытие

Старое поле прослужило 13 лет
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Фото предоставлено департаментом спорта.Фото предоставлено департаментом спорта.
Изменить размер текста:

На малой спортивной арене владимирского стадиона "Торпедо" появилось новое немецкое покрытие футбольного поля, закупленное в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

Работы по замене старого искусственного покрытия, которое прослужило футболистам 13 лет, начались в апреле 2020 года и завершились к 1 июня. Гарантия на новое поле составляет до 10 лет. На реконструкцию было выделено в общей сложности более 15 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов.

К сегодняшнему дню окончены также работы по благоустройству арены. В частности, здесь установлено новое ограждение вокруг поля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около Муромского детского дома обнаружили километровую свалку
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
На малой арене стадиона "Торпедо" уложили новое футбольное покрытие
Тридцать восемь общественных инициатив из Владимирской области получат президентскую поддержку
Периодичность курсирования поездов «Стриж» Москва – Нижний Новгород увеличится с 3 июля
Владимирцы пожаловались в Роспотребнадзор на шум лифта ночью
Владимирцам расскажут, какие книги подходят для чтения летом
Во владимирской школе спортивной гимнастики установили новые тренажеры
Владимирца будут судить за тройное убийство
Во Владимирской области семь педагогов получили по миллиону рублей по программе "Земский учитель"
Вязниковцы вымогали деньги на «общак»
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 16 июня 2020: 60 новых случаев
Во Владимире не будут проводить парад Победы 24 июня
Восемь лучших учителей Владимирской области получат по 200 тысяч рублей
Гусевчанин украл деньги с помощью мобильного телефона
Уволенный в феврале директор ЕРИЦ Дмитрий Ермолаев вернулся на работу
Гороховчан осудили за незаконную рыбалку
Владимирцы самовольно захватили землю в общем дворе
Перевозки грузов по графику со станций Горьковской железной дороги выросли в полтора раза в январе-мае 2020 года
Железнодорожный переезд 340 км ст. Чулково будет закрыт для движения автотранспорта ночью 16 июня
Меленковец избил знакомого, заподозрив его в краже
Владимирская писательница Татьяна Полякова претендует на победу в премии "Русский детектив"