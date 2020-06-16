Владимирцы пожаловались в Роспотребнадзор на шум лифта ночью
В областное управление Роспотребнадзора поступали жалобы владимирцев на превышение уровня шума, возникающего от лифта ночью в подъезде жилого дома №5 по ул. Куйбышева.
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» выявил превышение нормативных значений уровня звука в квартире заявителя. Управляющая компания была привлечена к административной ответственности.
Кроме того, управление обратилось в суд с требованием устранить нарушения.
Фрунзенский районный суд обязал управляющую компанию в течение двух месяцев привести уровень шума, возникающего от лифта в ночное время до нормативов.
За исполнением проследит управление Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU