Владимирцы пожаловались в Роспотребнадзор на шум лифта ночью

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:10:15+03:00

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В областное управление Роспотребнадзора поступали жалобы владимирцев на превышение уровня шума, возникающего от лифта ночью в подъезде жилого дома №5 по ул. Куйбышева.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» выявил превышение нормативных значений уровня звука в квартире заявителя. Управляющая компания была привлечена к административной ответственности.

Кроме того, управление обратилось в суд с требованием устранить нарушения.

Фрунзенский районный суд обязал управляющую компанию в течение двух месяцев привести уровень шума, возникающего от лифта в ночное время до нормативов.

За исполнением проследит управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU