Владимирцам расскажут, какие книги подходят для чтения летом
Городские библиотеки просят жителей областного центра присоединиться к акции
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Городские библиотеки Владимира на своей страничке ВКонтакте открыли летний марафон "Читай-волна", где рассказывают в о лучших книгах на лето:
#зелёнаяЧитайВолна - рубрика о книгах для детей.
#оранжеваяЧитайВолна - самые интересные книги для молодёжи.
#синяяЧитайВолна - рекомендации для взрослых читателей.
Присоединяйтесь к марафону на своей странице с хэштегами #ЛетнийМарафон #ЧитайВолна - делитесь любимыми книгами, рекомендуйте, советуйте!
Марафон продлится до 31 августа. Все участники получат электронные сертификаты.
ИСТОЧНИК KP.RU