Владимирцам расскажут, какие книги подходят для чтения летом

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:40:05+03:00

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Городские библиотеки Владимира на своей страничке ВКонтакте открыли летний марафон "Читай-волна", где рассказывают в о лучших книгах на лето:

#зелёнаяЧитайВолна - рубрика о книгах для детей.

#оранжеваяЧитайВолна - самые интересные книги для молодёжи.

#синяяЧитайВолна - рекомендации для взрослых читателей.

Присоединяйтесь к марафону на своей странице с хэштегами #ЛетнийМарафон #ЧитайВолна - делитесь любимыми книгами, рекомендуйте, советуйте!

Марафон продлится до 31 августа. Все участники получат электронные сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU