Во владимирской школе спортивной гимнастики установили новые тренажеры

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:25:17+03:00

Они обошлись в 3,6 миллионов рублей

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Во владимирскую СШОР по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева поставили новое тренировочное оборудование для общефизической и специализированной подготовки.

Среди тренажеров – скамья для пресса, гиперэкстезия, различные грифы, гантели, гимнастические коврики, вертикальный велотренажер, акробатическая надувная дорожка, гимнастический маховый конь, разновысокие гимнастические женские брусья, батутный гимнастический мостик и другое оборудование – в общей сложности более 20 наименований.

Тренажеры были закуплены и установлены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Общая стоимость оборудования составила 3 миллиона 694 тысяч рублей. Почти 3,5 миллиона рублей от этой суммы – средства федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU