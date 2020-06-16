Во владимирской школе спортивной гимнастики установили новые тренажеры
Во владимирскую СШОР по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева поставили новое тренировочное оборудование для общефизической и специализированной подготовки.
Среди тренажеров – скамья для пресса, гиперэкстезия, различные грифы, гантели, гимнастические коврики, вертикальный велотренажер, акробатическая надувная дорожка, гимнастический маховый конь, разновысокие гимнастические женские брусья, батутный гимнастический мостик и другое оборудование – в общей сложности более 20 наименований.
Тренажеры были закуплены и установлены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Общая стоимость оборудования составила 3 миллиона 694 тысяч рублей. Почти 3,5 миллиона рублей от этой суммы – средства федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU