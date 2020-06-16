Владимирца будут судить за тройное убийство

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:33:05+03:00

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41-летний житель Владимира зарезал трех человек, чтобы не сесть в тюрьму. Парадоксальное преступление произошло в ночь на 7 апреля прошлого года.

Мужчина, который на тот момент имел судимость и был приговорен к исправительным работам, выпивал в квартире своей знакомой, где выпивал в компании с ней и живущими в той же квартире мужчиной и женщиной. Начались пьяные разборки, и во время скандала жильцы квартиры пообещали вызвать полицию, чтобы гостю заменили исправительные работы на реальный срок.

Угроза засадить в колонию настолько напугала мужчину, что он схватился за нож и накинулся на собутыльников. Мужчине и одной из женщин он нанес несколько ударов, второй женщине - всего один, но и этого хватило. От ран все жильцы квартиры скончались на месте.

После этого, той же ночью, мужчина заявился к другой своей знакомой. Обнаружив у нее дома мужчину, он с тем же ножом накинулся на соперника и ранил его в грудь. Однако пострадавшему удалось убежать, он выжил.

Во время следствия нападавший отрицал свою вину. Дело передано во владимирский областной суд, его будут рассматривать с участием присяжных заседателей.

ИСТОЧНИК KP.RU