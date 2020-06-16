Вязниковцы вымогали деньги на «общак»

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:21:09+03:00

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Осенью 2018 года вязниковец вместе с приятелем договорились получить деньги у общего знакомого. Днем 7 ноября в одном из офисов в Вязниках приятели потребовали у жертвы двадцать тысяч рублей, чтобы потом передать их на «общак». А когда тот отказался, один из вымогателей ударил его кулаком по лицу, а второй силой усадил в кресло, угрожая поджечь машину и квартиру. Второй раз злоумышленники встретились с жертвой 15 ноября и, угрожая, потребовали уже сорок тысяч рублей. Кроме того. Один из приятелей в апреле 2018 года украл четыре колеса с «Лады Приоры» припаркованной в одном из дворов Вязников, стоивших двенадцать тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU