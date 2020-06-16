Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 16 июня 2020: 60 новых случаев

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:09:12+03:00

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество лабораторно подтвержденных новых случаев коронавируса во Владимирской области на 16 июня - 60. Больше всего вновь заболевших - во Владимире и Гусь-Хрустальном районе. В Меленковском, Селивановском, Гороховецком, Суздальском районе новых случаев не подтверждено.

Новые случаи заболевания распределились так:

14 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

10 сл. в г. Владимире,

10 сл. в о. Муром,

8 сл. в Собинском районе,

7 сл. в Петушинском районе,

5 сл. в Юрьев-Польском районе,

3 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в Александровском районе,

1 сл в Вязниковском районе.

Всего во Владимирской области на 16 июня зарегистрировано 3629 заболевших коронавирусом: 732 сл. в г. Владимире, 572 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 462 сл. в Петушинском районе, 337 сл. В о. Муром, 309 сл. в Александровском районе, 254 сл. в Ковровском районе, 171 сл. в Собинском районе, 133 сл. в Юрьев-Польском районе, 132 сл. в Кольчугинском районе, 103 сл. в Судогодском районе, 93 сл. в Вязниковском районе, 89 сл. в Киржачском районе, 65 сл. в Меленковском районе, 62 сл. в Суздальском районе, 52 сл. в Камешковском районе, 27 сл. в г. Радужном, 25 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU