Во Владимире не будут проводить парад Победы 24 июня

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:49:04+03:00

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В то время как на 24 июня в Москве запланировано проведение парада, во Владимирской области принято решение о его отмене, хотя подготовка уже началась. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте губернатор Владимир Сипягин.

- После совещаний с областным Управлением Роспотребнадзора, 27-й гвардейской ракетной армией и другими ведомствами, коллегами из администрации области, получения обратной связи от жителей нашего региона на моих страницах в соцсетях я принял решение о том, что 24 июня Парад Победы во Владимире мы проводить не будем. Владимирская область пока не подошла даже ко второму этапу снятия ограничений в связи с распространением COVID-19. В таких условиях главный санитарный врач области не рекомендует проведение массовых мероприятий. Даже более узкий формат торжеств, когда праздник проходит на закрытой площадке только для ветеранов, сопряжен с риском для здоровья главных героев Парада Победы. В свою очередь соблюдение повышенных мер безопасности в летнюю жару тоже будет непростым испытанием для людей старшего возраста. Мы с коллегами ищем альтернативный формат проведения памятных мероприятий 24 июня, который будет безопасным и комфортным для жителей области и позволит подчеркнуть наше особое отношение к этой дате, к нашим дорогим ветеранам, гордость за поколение победителей, за великий российский народ и любимую страну, - написал Владимир Сипягин.

ИСТОЧНИК KP.RU