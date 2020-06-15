Восемь лучших учителей Владимирской области получат по 200 тысяч рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:38:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирской области подведены итоги конкурса достижений в педагогической деятельности. В этом году в конекурсе приняли участие 33 педагога общеобразовательных организаций региона. Жюри оценивало наличие методической разработки по преподаваемому предмету; участие в профессиональных конференциях, презентациях, круглых столах, семинарах, мероприятиях по обмену педагогическим опытом; высокие результаты учеников; хорошие результаты внеурочной деятельности; адресная работа с отдельными категориями учащихся, требующими особого внимания; использование в работе различных образовательных технологий, в том числе –дистанционных; а также непрерывность профессионального развития педагога.

В итоге лучшими признаны 8 учителей:

– Аксана Сазанова, учитель географии школы № 8 г. Владимира;

– Наталия Почаева, учитель химии, биологии и географии школы № 41 г. Владимира;

– Елена Нагаева, учитель начальных классов гимназии № 35 г. Владимира;

– Наталья Одинцова, учитель биологии школы № 18 о. Муром;

– Алексей Ксенофонтов, учитель информатики и ИКТ школы № 2 с углублённым изучением отдельных предметов г. Гусь-Хрустального;

– Сергей Курасов, учитель истории и обществознания школы № 15 г. Владимира;

– Татьяна Ефремова, учитель истории и обществознания гимназии № 1 г. Коврова;

– Светлана Григорьева, учитель иностранного языка школы № 44 г. Владимира.

Ещё 20 педагогов стали лауреатами конкурса, они получат премию в 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU