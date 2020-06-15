Гусевчанин украл деньги с помощью мобильного телефона

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Гусевчанин потерял банковскую карту, связку ключей и мобильный телефон, а когда оказалось, что у него со счета списали деньги, обратился в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, его вещи нашел двадцатитрехлетний местный житель. Увидев, что устройство подключено к услуге «мобильный банк» и на счете есть деньги, решил этим воспользоваться и перевел себе двадцать семь с половиной тысяч рублей, которые потом потратил. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU