Гусевчанин украл деньги с помощью мобильного телефона
Его, как и банковскую карту, он нашел на улице
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Гусевчанин потерял банковскую карту, связку ключей и мобильный телефон, а когда оказалось, что у него со счета списали деньги, обратился в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, его вещи нашел двадцатитрехлетний местный житель. Увидев, что устройство подключено к услуге «мобильный банк» и на счете есть деньги, решил этим воспользоваться и перевел себе двадцать семь с половиной тысяч рублей, которые потом потратил. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU