Уволенный в феврале директор ЕРИЦ Дмитрий Ермолаев вернулся на работу
С 15 июня Дмитрий Ермолаев вновь является генеральным директором ООО "ЕРИЦ Владимирской области". Напомним, 6 февраля решением учредителей Дмитрий Ермолаев был одномоментно уволен с должности гендиректора ООО "ЕРИЦ Владимирской области". Ему была выплачена компенсация в размере трехмесячного заработка, а в ЕРИЦ назначили нового гендиректора - Нелли Титову. Аналитики тогда связывали это решение с планируемым объединением ЕРИЦ и "Владимиртеплогаза".
Дмитрий Ермолаев оспорил решение об уволнении в суде. 11 июня решением Октябрьского районного суда Владимира увольнение признано незаконным. Суд постановил восстановить Дмитрия Ермолаева в должности с немедленным исполнением этого решения.
Таким образом, с 15 июня Дмитрий Ермолаев приступает к исполнению обязанностей генерального директора ООО "ЕРИЦ Владимирской области". О том, какой вариант будет предложен Нелли Титовой, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU