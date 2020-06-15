Уволенный в феврале директор ЕРИЦ Дмитрий Ермолаев вернулся на работу

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:12:29+03:00

Изменить размер текста: A A

С 15 июня Дмитрий Ермолаев вновь является генеральным директором ООО "ЕРИЦ Владимирской области". Напомним, 6 февраля решением учредителей Дмитрий Ермолаев был одномоментно уволен с должности гендиректора ООО "ЕРИЦ Владимирской области". Ему была выплачена компенсация в размере трехмесячного заработка, а в ЕРИЦ назначили нового гендиректора - Нелли Титову. Аналитики тогда связывали это решение с планируемым объединением ЕРИЦ и "Владимиртеплогаза".

Дмитрий Ермолаев оспорил решение об уволнении в суде. 11 июня решением Октябрьского районного суда Владимира увольнение признано незаконным. Суд постановил восстановить Дмитрия Ермолаева в должности с немедленным исполнением этого решения.

Таким образом, с 15 июня Дмитрий Ермолаев приступает к исполнению обязанностей генерального директора ООО "ЕРИЦ Владимирской области". О том, какой вариант будет предложен Нелли Титовой, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU