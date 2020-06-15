Гороховчан осудили за незаконную рыбалку

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:23:25+03:00

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Два местных жителя, договорившись, отправились рыбачить на Клязьму. Плавной сетью в реке около деревни Кондюрино Гороховецкого района они незаконно выловили восемь штук рыбы - стерлядь, лещ, сом. Ущерб государству составил около 60 тысяч рублей, который раскаявшиеся рыбаки частично возместили. Одному из подсудимых суд дал год условно, а его соучастника приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом обязал их в пользу отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству возместить оставшуюся часть ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU