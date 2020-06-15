Владимирцы самовольно захватили землю в общем дворе

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:05:15+03:00

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В Октябрьском районе ТСЖ одной из многоэтажек самовольно захватила кусок земли, прилегавший к территории трех многоквартирных домов. Они огородили участок бетонным забором и использовали в качестве парковки, где свои автомобили ставили одиннадцать человек, живущих в одном из домов. При этом, как показала прокурорская проверка, были нарушены нормы жилищного и земельного законодательства, права и законные интересы других собственников жилых помещений, в том числе горожанки, являющейся инвалидом первой группы. По решению суда ТСЖ обязали освободить занятый участок и не использовать его под парковку, исполнение решения контролирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU