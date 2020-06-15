Меленковец избил знакомого, заподозрив его в краже

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:49:35+03:00

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В конце июня 2018 года житель Меленковского района приехал к себе на дачу и обнаружил, что ее обокрали. Мужчина захотел вернуть себе вещи ,в краже которых заподозрил своего знакомого, который в это время проезжал миом на велосипеде. Хозяин потребовал у проезжавшего мимо вернуть украденное, но тот проигнорировал слова. Посчитав, что он может скрыться, владелец дачи догнал жертву, сбил ногами с велосипеда и нанес металлическим прутком множественные удары по различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался в больнице. А нападавший пойдет под суд за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU