Владимирская писательница Татьяна Полякова претендует на победу в премии "Русский детектив"
Известная писательница Татьяна Полякова, родившаяся во Владимире, номинирована на премию «Русский детектив».
Она будет соревноваться за победу в рамках номинаций «Преступление и наказание: детектив года» с книгой «Голос, зовущий в ночи» и «Автор года» с книгой «Дневник чужих грехов».
Голосование продлится до 20 августа. После этого сформируют шорт-лист. Лучших выберет жюри, в которое вошли Александра Маринина и Данил Корецкий, а также японский писатель, музыкант и дизайнер, автор детективного романа «Токийский зодиак» Содзи Симада.
Победителя объявят в ноябре. Поддержать Татьяну Полякову можно на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU