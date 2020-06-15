Владимирская писательница Татьяна Полякова претендует на победу в премии "Русский детектив"

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:23:49+03:00

Она заявлена сразу в двух номинациях

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Известная писательница Татьяна Полякова, родившаяся во Владимире, номинирована на премию «Русский детектив».

Она будет соревноваться за победу в рамках номинаций «Преступление и наказание: детектив года» с книгой «Голос, зовущий в ночи» и «Автор года» с книгой «Дневник чужих грехов».

Голосование продлится до 20 августа. После этого сформируют шорт-лист. Лучших выберет жюри, в которое вошли Александра Маринина и Данил Корецкий, а также японский писатель, музыкант и дизайнер, автор детективного романа «Токийский зодиак» Содзи Симада.

Победителя объявят в ноябре. Поддержать Татьяну Полякову можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU