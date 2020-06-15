2020-06-15T14:07:01+03:00
Общество

Восемь учителей Владимирской области получат по 200 тысяч рублей

Еще 20 педагогов получат по 50 тысяч
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Подведены итоги регионального конкурса на присуждение премий лучшим учителям общеобразовательных учебных заведений за достижения в педагогической деятельности. Его победители получат по 200 тысяч рублей.

В этом году участниками конкурса стали 33 педагога. Среди критериев оценки их работы были наличие методической разработки по преподаваемому предмету; участие в профессиональных конференциях, презентациях, круглых столах, семинарах, высокие результаты учеников; хорошие результаты внеурочной деятельности; адресная работа с отдельными категориями учащихся, требующими особого внимания; использование в работе различных образовательных технологий, в том числе –дистанционных; а также непрерывность профессионального развития педагога.

Лучшими из лучших признаны 8 учителей: Аксана Сазанова, учитель географии школы № 8 г. Владимира; Наталия Почаева, учитель химии, биологии и географии школы № 41 г. Владимира; Елена Нагаева, учитель начальных классов гимназии № 35 г. Владимира; Наталья Одинцова, учитель биологии школы № 18 о. Муром; Алексей Ксенофонтов, учитель информатики и ИКТ школы № 2 с углублённым изучением отдельных предметов г. Гусь-Хрустального; Сергей Курасов, учитель истории и обществознания школы № 15 г. Владимира; Татьяна Ефремова, учитель истории и обществознания гимназии № 1 г. Коврова; Светлана Григорьева, учитель иностранного языка школы № 44 г. Владимира.

Ещё 20 педагогов стали лауреатами конкурса, они получат премию в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уволенный в феврале лиректор ЕРИЦ Дмитрий Ермолаев вернулся на работу
Гороховчан осудили за незаконную рыбалку
Владимирцы самовольно захватили землю в общем дворе
Перевозки грузов по графику со станций Горьковской железной дороги выросли в полтора раза в январе-мае 2020 года
Железнодорожный переезд 340 км ст. Чулково будет закрыт для движения автотранспорта ночью 16 июня
Меленковец избил знакомого, заподозрив его в краже
Владимирская писательница Татьяна Полякова претендует на победу в премии "Русский детектив"
Восемь учителей Владимирской области получат по 200 тысяч рублей
Владимир вошел в десятку лучших городов России
Четыре футболиста покинули владимирское "Торпедо"
Муромлянин по ночам воровал транспорт и технику
Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 15 июня 2020: больше всего новых случаев в Александровском районе
В Суздальском районе на даче погиб мужчина
Владимирцы могут получать судебные извещения в электронном виде
На пожаре в Вязниковском районе районе побили сын и спасавшая его мать
В Суздале на пожаре в двухэтажке спасли 11 человек
За сутки во Владимирской области обнаружили 59 случаев заболевания Covid - 19
Жителей деревни под Вязниками оставили без воды на несколько дней
Ковровчанка, работавшая в сотовой компании, продавала данные абонентов
Во Владимире скончалась директор Областного Центра народного творчества Елена Маслова
Прокуратура заинтересовалась загоревшейся во Владимире машиной скорой помощи
Во Владимирской области за сутки 54 человека выздоровели от коронавируса
Жительница Петушинского района обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранца
Молодой житель Гусь-Хрустального пойдет под суд за хранение наркотиков
Ночью во Владимире сгорел автомобиль скорой помощи
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 13 июня: 63 новых случая за сутки