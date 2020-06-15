Восемь учителей Владимирской области получат по 200 тысяч рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:07:01+03:00

Еще 20 педагогов получат по 50 тысяч

Изменить размер текста: A A

Подведены итоги регионального конкурса на присуждение премий лучшим учителям общеобразовательных учебных заведений за достижения в педагогической деятельности. Его победители получат по 200 тысяч рублей.

В этом году участниками конкурса стали 33 педагога. Среди критериев оценки их работы были наличие методической разработки по преподаваемому предмету; участие в профессиональных конференциях, презентациях, круглых столах, семинарах, высокие результаты учеников; хорошие результаты внеурочной деятельности; адресная работа с отдельными категориями учащихся, требующими особого внимания; использование в работе различных образовательных технологий, в том числе –дистанционных; а также непрерывность профессионального развития педагога.

Лучшими из лучших признаны 8 учителей: Аксана Сазанова, учитель географии школы № 8 г. Владимира; Наталия Почаева, учитель химии, биологии и географии школы № 41 г. Владимира; Елена Нагаева, учитель начальных классов гимназии № 35 г. Владимира; Наталья Одинцова, учитель биологии школы № 18 о. Муром; Алексей Ксенофонтов, учитель информатики и ИКТ школы № 2 с углублённым изучением отдельных предметов г. Гусь-Хрустального; Сергей Курасов, учитель истории и обществознания школы № 15 г. Владимира; Татьяна Ефремова, учитель истории и обществознания гимназии № 1 г. Коврова; Светлана Григорьева, учитель иностранного языка школы № 44 г. Владимира.

Ещё 20 педагогов стали лауреатами конкурса, они получат премию в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU