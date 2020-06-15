15 Июнь 2020 2020-06-15T13:57:10+03:00

Масштабное исследование проводилось с начала года

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Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал рейтинг качества жизни в городах России с населением более 250 тысяч человек. Город Владимир вошел в десятку лучших.

При составлении рейтинга исследователи учитывали показатели уровня жизни, комфорт городской среды, склонность жителей к переезду в другие регионы, интерес к образованию и культуре, степень конфликтность экономических отношений, потребительскую активность и другие.

Город Владимир вошел в десятку лучших городов России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Из наших ближайших соседей в первую десятку попала также Рязань, Ярославль оказался на 14 месте, Нижний Новгород - на 19-м, Иваново - на 22-м

ИСТОЧНИК KP.RU