Четыре футболиста покинули владимирское "Торпедо"
15 июня у ряда игроков «Торпедо» истекают трудовые договора.
Руководство чёрно-белого коллектива на данный момент приняло решение не продлевать контракты с рядом футболистов. По этой причине Вадим Зубавленко, Кирилл Кавындиков, Евгений Корбут и Александр Недогода покидают клуб.
Кроме того, как сообщает официальный сайт черно-белых, сегодня футболисты начинают первый учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к первенству страны сезона 2020 - 2021 годов.
Все занятия коллектива будут проходить с учётом рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU