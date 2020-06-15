Четыре футболиста покинули владимирское "Торпедо"

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:27:34+03:00

С ними не стали продлевать контракты

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15 июня у ряда игроков «Торпедо» истекают трудовые договора.

Руководство чёрно-белого коллектива на данный момент приняло решение не продлевать контракты с рядом футболистов. По этой причине Вадим Зубавленко, Кирилл Кавындиков, Евгений Корбут и Александр Недогода покидают клуб.

Кроме того, как сообщает официальный сайт черно-белых, сегодня футболисты начинают первый учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к первенству страны сезона 2020 - 2021 годов.

Все занятия коллектива будут проходить с учётом рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU