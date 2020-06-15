Муромлянин по ночам воровал транспорт и технику

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:07:58+03:00

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Пятидестиоднолетний житель Мурома, безработный и ранее судимый, ходил промышлять по ночам. Около половины двенадцатого ночи 1 июня на улице Гастелло он похитил мини-мотоцикл, оставленный во дворе хозяйкой – пятидесятичетырехлетней местной жительницей. А в ночь на 6 июня он вновь пошел на промысел и из гаража, стоящего около частного дома, он утащил велосипед и сварочный аппарат. В общей сложности муромлянин унес чужого добра на двадцать тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленника, ранее судимого за аналогичные преступления, нашли, велосипед у него изъяли. А остальное он успел продать. Но покупателя мотоцикла удалось найти и вскоре транспорт вернется к своей хозяйке. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU