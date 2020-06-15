Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 15 июня 2020: больше всего новых случаев в Александровском районе

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:08:53+03:00

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Во Владимирской областа 15 июня впервые по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на первое место вышел Александровский район. Всего, по данным регионального Роспотребнадзора, за сутки лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

9 сл. в Александровском районе,

8 сл. в г. Владимире,

6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

5 сл. в Собинском районе,

5 сл. в Петушинском районе,

4 сл. в о. Муром,

4 сл. в Киржачском районе,

4 сл в Кольчугинском районе,

3 сл. в Юрьев-Польском районе,

3 сл. в Ковровском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

2 сл. в Меленковском районе,

1 сл. в Судогодском районе,

1 сл. в Селивановском районе.

Всего во Владимирской области на 15 мая зарегистрировано 3569 случаев заболевания: 722 сл. в г. Владимире, 558 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 455 сл. в Петушинском районе, 327 сл. в о. Муром, 307 сл. в Александровском районе, 251 сл. в Ковровском районе, 163 сл. в Собинском районе, 132 сл. в Кольчугинском районе, 128 сл. в Юрьев-Польском районе, 103 сл. в Судогодском районе, 92 сл. в Вязниковском районе, 89 сл. в Киржачском районе, 65 сл. в Меленковском районе, 62 сл. в Суздальском районе, 52 сл. в Камешковском районе, 27 сл. в г. Радужном, 25 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU