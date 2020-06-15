В Суздальском районе на даче погиб мужчина

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:01:51+03:00

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Рано утром 15 июня произошел пожар в деревне Бродницы Суздальского района. На улице Зеленой загорелась одна из дач.

Пожарным об этом сообщили хозяева соседних дачных участков, которые увидели дым в доме. Позвонили они в 6.10. Приехавшие на место спасатели обнаружили внутри тлеющую кровать. Постель быстро потушили, однако лежащего на ней хозяина дома спасти не удалось. Мужчина 1958 года рождения к тому моменту получил смертельную дозу угарного газа. Сейчас дознаватели МЧС выясняют причину пожара, но одной из основных версий считается курение в постели.

К тушению дома привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU