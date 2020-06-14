2020-06-14T16:28:51+03:00
Общество

Владимирцы могут получать судебные извещения в электронном виде

Подключение к сервису бесплатное
Алена Смирнова
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Почта России по Владимирской области расширила перечень организаций, от которых жители региона могут получать заказные электронные письма. Теперь в цифровом виде можно получать судебные извещения.

Электронные заказные письма – это сервис, позволяющий отказаться от получения бумажных уведомлений от государственных органов. Получать цифровые письма можно в личном кабинете портала Госуслуги и в личном кабинете клиента на сайте zakaznoe.pochta.ru. Подключение к сервису бесплатное.

После подключения сервис будет в режиме онлайн информировать о поступлении заказных извещений по СМС или электронной почте.

Получателям электронных писем не будут приходить их бумажные аналоги. При необходимости получения бумажного судебного извещения, его электронную версию можно распечатать. Услугу доставки электронных писем можно отключить в любой момент. Подробная информация о способе подключения к онлайн по ссылке .

ИСТОЧНИК KP.RU

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