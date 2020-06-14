На пожаре в Вязниковском районе районе побили сын и спасавшая его мать

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:01:17+03:00

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В 22:00 13 июня, сообщает пресс-служба регионального МЧС, на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Октябрьский Вязниковского района.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит жилой дом на 2 семьи по улице Калинина - огонь разошелся в комнате в одной из половин постройки.

Пожарные локализовали пожар на площади 12 "квадратов" и не дали огню распространиться на вторую половину дома.

Как стало известно позже, в доме живали мать и два ее сына. Пожар начался, когда все спали. Возгорание обнаружили соседи, которые разбудили мать и вызвали пожарных. Мать и один из братьев самостоятельно покинули дом. Но женщина решила вернуться в горящее помещение, чтобы спасти второго сына.

К сожалению, на месте пожара были обнаружены тела двух погибших: 42-летнего мужчины и 65-летней и женщины.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

К тушению было привлечено 11 человек и 4 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU