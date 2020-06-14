В Суздале на пожаре в двухэтажке спасли 11 человек

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:19:43+03:00

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В 18.35 13 июня, сообщает сводка регионального МЧС, на пульт диспетчера оперативного ведомства поступило сообщение о задымлении в двухэтажном многоквартирном доме по улице Советская в Суздале.

По прибытии пожарных подразделений стало ясно, что дым идет из подвала здания. Чтобы избежать ЧП, огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели из дома 11 человек, еще 30 жильцов эвакуировали.

В результате возгорания выгорело 10 квадратных метров площади, повреждено имущество жильцов дома. Погибших и пострадавших нет. Дознавателями устанавливаются причины произошедшего.

К ликвидации последствий привлекались 4 единицы техники и 11 человек

ИСТОЧНИК KP.RU