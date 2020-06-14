За сутки во Владимирской области обнаружили 59 случаев заболевания Covid - 19

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:53:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирской области за прошедшие сутки на 14 июня лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией 15 случаев в Гусь-Хрустальном районе, 11 - в Собинском, 10 - в Петушинском, 6 - в округе Муром, 4 - в Александровском районе, 3 - в городе Владимире, по 3 - в Юрьев-Польском и в Вязниковском районах, 2 случая обнаружили в Ковровском районе, а также по 1 случаю в Суздальском и в Киржачском районах. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3612 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU