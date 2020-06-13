Жителей деревни под Вязниками оставили без воды на несколько дней

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:42:51+03:00

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В мае в одной из деревень Вязниковского района прорвало водопровод. Из-за этого жителям отключили холодную воду, а вернули ее, вопреки закону, только через несколько дней. Жители многоквартирного дома вынуждены были таскать ведра и канистры. Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки. Теперь в адрес руководителя предприятия Вязниковского района, оказывающего услуги водоснабжения, вынесено представление, а в отношении юридического и должностного лица предприятия возбуждены два дела об административном правонарушении за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

ИСТОЧНИК KP.RU