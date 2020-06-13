Ковровчанка, работавшая в сотовой компании, продавала данные абонентов

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:23:33+03:00

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В сентябре прошлого года жительница Коврова работала специалистом офиса продаж и обслуживания одной из крупных сотовых компаний. Девушка по работе имела доступ к персональным данным абонентов компании, разглашать которые не имела права. Но за деньги она передала незнакомцу, личность которого не выяснили, личные данные абонентов сети, естественно, без их согласия. Нарушения обнаружила служба безопасности компании, сообщившая об этом в правоохранительные органы. Сейчас расследование закончено и уголовное дело в отношении ковровчанки направлено в суд. За незаконное распространение сведений о частной жизни граждан ей грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU