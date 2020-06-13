Во Владимире скончалась директор Областного Центра народного творчества Елена Маслова

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:07:28+03:00

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Заслуженный работник культуры РФ, Президент ассоциации Домов (Центров) народного творчества Центрального федерального округа Елена Маслова более двадцати лет руководила во Владимире Областным Центром народного творчества. Коллеги и единомышленники вспоминают ее как невероятно светлую, сильную, талантливую и жизнелюбивую женщину, бережно хранившую традиции Центра, отдававшую любимому делу не только свои знания и опыт, но и тепло своего сердца без остатка. Благодаря ей Областной Центр народного творчества с его коллективами – ансамблем «Владимирские рожечники», детской студией «Русь», студией декоративно-прикладного творчества - стал настоящей творческой лабораторией народного искусства, а на Владимирской земле появились новые фестивали и праздники, ставшие уже традиционными и любимыми. Прощание с Еленой Масловой состоится 15 июня с 10.00 до 13.00 в Областном Дворце культуры и искусства (г. Владимир, ул.Диктора Левитана, 4). Прощальная церемония будет проходить с учетом ограничений, обусловленных противоэпидемиологическими мерами.

ИСТОЧНИК KP.RU