Во Владимире скончалась директор Областного Центра народного творчества Елена Маслова
Заслуженный работник культуры РФ, Президент ассоциации Домов (Центров) народного творчества Центрального федерального округа Елена Маслова более двадцати лет руководила во Владимире Областным Центром народного творчества. Коллеги и единомышленники вспоминают ее как невероятно светлую, сильную, талантливую и жизнелюбивую женщину, бережно хранившую традиции Центра, отдававшую любимому делу не только свои знания и опыт, но и тепло своего сердца без остатка. Благодаря ей Областной Центр народного творчества с его коллективами – ансамблем «Владимирские рожечники», детской студией «Русь», студией декоративно-прикладного творчества - стал настоящей творческой лабораторией народного искусства, а на Владимирской земле появились новые фестивали и праздники, ставшие уже традиционными и любимыми. Прощание с Еленой Масловой состоится 15 июня с 10.00 до 13.00 в Областном Дворце культуры и искусства (г. Владимир, ул.Диктора Левитана, 4). Прощальная церемония будет проходить с учетом ограничений, обусловленных противоэпидемиологическими мерами.
ИСТОЧНИК KP.RU