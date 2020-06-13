Прокуратура заинтересовалась загоревшейся во Владимире машиной скорой помощи

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:02:11+03:00

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Прокуратурой области организована проверка по факту возгорания машины скорой медицинской помощи в городе Владимире. Напомним, машина скорой помощи, доставившая пациента из Мурома, загорелась на въезде во владимирскую БСП на улице Горького в ночь на 13 апреля. К счастью, водитель и фельдшер успели вытащить пациента, никто не пострадал, но автомобиль сгорел полностью. По предварительной версии причиной возгорания машины 2016 года стала неисправность проводки. Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, сейчас проверочными мероприятиями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действиям виновных лиц, а также руководства лечебного учреждения, которому принадлежит спецавтотранспорт. Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.

ИСТОЧНИК KP.RU