2020-06-13T13:56:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области за сутки 54 человека выздоровели от коронавируса

И один пациент умер
Ирина Мальцева
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Как сообщают в областной администрации, по данным на 13 июня 1721 пациент с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровели, за сутки их число увеличилось на 54 человека. Увеличилось и число умерших от коронавируса: за сутки прибавился еще один человек, не справившийся с болезнью, всего от коронавируса в регионе скончались 45 человек. В администрации напоминают, что статистика по умершим формируется не сразу, а только после проведения всех необходимых исследований. Сейчас в регионе 3453 пациента с коронавирусом, но большинство из них лечится дома. Коечный фонд для больных с коронавирусом заполнен менее, чем на половину, 54,9% свободны. Заболевших коронавирусом продолжают активно выявлять: проведено 90324 исследования, в том числе 54631 в медицинских учреждениях.

В больницы продолжают поступать больные и с тяжелым ОРВИ и пневмонией. За последние сутки к врачам с тяжелым ОРВИ обратились 114 человек, больных с признаками внебольничной пневмонии -34. Всего в больницах находится 38 пациентов с ОРВИ и 782 с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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