2020-06-13T13:47:58+03:00
Происшествия

Жительница Петушинского района обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранца

Ее ждет суд
Ирина Мальцева
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Тридцатисемилетняя жительница поселка Вольгинский Петушинского района в декабре прошлого года сообщила сотрудникам территориального отдела по вопросам миграции, что из ближнего зарубежья прибыл иностранец, который будет жить в ее квартире. Однако пускать к себе приехавшего на заработки мужчину у нее не было. Когда нарушения обнаружили, в отношении женщины возбудили уголовное дело, сейчас расследование закончено и дело направлено в суд. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, максимальное наказание, которое грозит нарушительнице, – до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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