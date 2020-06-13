Молодой житель Гусь-Хрустального пойдет под суд за хранение наркотиков

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:30:14+03:00

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Двадцатишестилетний гусевчанин обвиняется в незаконно хранении наркотического вещества в крупном размере. Еще в апреле его задержали в Гусь-Хрустальном районе во время проведения оперативных мероприятий. Молодой человек пытался избавиться от имевшегося у него свертка, завернутого в фольгу, спрятав его в машине. Вещество нашли и отправили на экспертизу, которая подтвердила – это синтетический наркотик, массой более двух грамм. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, гусевчанин признал вину и объяснил, что наркотик купил через тайник-закладку для себя. Сейчас дело передано в суд, жителю Гусь-Хрустального грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU