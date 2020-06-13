2020-06-13T12:18:58+03:00
Происшествия

Ночью во Владимире сгорел автомобиль скорой помощи

Машина вспыхнула на въезде в Красный крест
Ирина Мальцева
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В ночь на 13 июня автомобиль скорой помощи, привезший пациента из Мурома, загорелся на въезде в БСП г.Владимира. К счастью, ни находившиеся в машине медики, ни больной не пострадали.

- При въезде на территорию больницы у машины скорой помощи 2016 года выпуска задымился моторный отсек, затем произошло возгорание. Водитель и фельдшер эвакуировали пациента, он благополучно госпитализирован и находится под наблюдением врачей. При пожаре никто не пострадал, но автомобиль сгорел, - рассказал главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Анатолий Уколов.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре поступило в 00:5713 июня. Немедленно выехавшим на место происшествия пожарным потребовалось менее десяти минут, чтобы потушить пламя. Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели, но вероятнее всего машина загорелась из-за неисправности проводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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