2020-06-13T09:57:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 13 июня: 63 новых случая за сутки

Лидером по числу новых заболевших стал Гусь-Хрустальный
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило данные по количеству заболевших коронавирусом COVID-19. На утро 13 июня 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших вновь выявили в Гусь-Хрустальном – 16 случаев. На втором месте Собинский район – 13 заболевших, на третьем идет Петушинский – 8 случаев. В остальном новые случаи распределились так: 7 в округе Муром, 6 в Юрьев-Польском районе, 4 во Владимире, 3 в Александровском, по 2 - в Суздальском и Киржачском, по одному в Радужном и Ковровском. Всего в области зарегистрировано 3453 случая, из них больше всего – 711 – во Владимире, 537 в Гусь-Хрустальном, 440 в Петушинском, 317 в округе Муром, 294 в Александровском, 246 в Ковровском, 147 в Собинском, 128 в Кольчугинском, 122 в Юрьев-Польском, 102 в Судогодском, 89 в Вязниковском, 84 в Киржачском, 63 в Меленковском, 59 в Суздальском, 52 в Камешковском, 27 в Радужном, 24 в Селивановском, 11 в Гороховецком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой житель Гусь-Хрустального пойдет под суд за хранение наркотиков
Ночью во Владимире сгорел автомобиль скорой помощи
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 13 июня: 63 новых случая за сутки
Во Владимире осудили предпринимателя, незаконно обналичившего два миллиарда рублей
Первый вице-губернатор Сергей Шевченко встретился с врачами городской больницы №4 Владимира после их видеообращения в администрацию Президента
Из-за курения в постели во Владимире погиб мужчина
Руководитель областного УМВД представил своего зама
С 15 июня во Владимире начнут выдавать школьные аттестаты
25 сотрудников больниц Владимирской области, заразившихся Covid-19, получили единовременные страховые выплаты
Первому мэру Владимира исполнилось 85 лет
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 12 июня: 66 новых случаев за сутки
Октябрьский районный суд города Владимира восстановил в должности уволенного директора ЕРИЦ
В Коврове парень, снимавший квартиру, обокрал соседа
Профилактические рейды на железнодорожных переездах проведены на ГЖД
Холдинг «РЖД» восстанавливает курсирование ряда отмененных поездов дальнего следования
ВТБ помогает восстанавливать леса России
Во Владимирской области участились случаи виртуального мошенничества
В Киржаском районе ветеранам подарили бытовую технику
В День России владимирцев ждет гроза и сильный ветер
12 июня во Владимирской области на почте будет выходной
Владимирские медики рассказали, чем тепловой удар отличается от солнечного
В Коврове накрыли наркопритон
Пассажиры могут приобрести обратные билеты со скидкой 20% в июне