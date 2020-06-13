Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 13 июня: 63 новых случая за сутки

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:57:25+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило данные по количеству заболевших коронавирусом COVID-19. На утро 13 июня 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших вновь выявили в Гусь-Хрустальном – 16 случаев. На втором месте Собинский район – 13 заболевших, на третьем идет Петушинский – 8 случаев. В остальном новые случаи распределились так: 7 в округе Муром, 6 в Юрьев-Польском районе, 4 во Владимире, 3 в Александровском, по 2 - в Суздальском и Киржачском, по одному в Радужном и Ковровском. Всего в области зарегистрировано 3453 случая, из них больше всего – 711 – во Владимире, 537 в Гусь-Хрустальном, 440 в Петушинском, 317 в округе Муром, 294 в Александровском, 246 в Ковровском, 147 в Собинском, 128 в Кольчугинском, 122 в Юрьев-Польском, 102 в Судогодском, 89 в Вязниковском, 84 в Киржачском, 63 в Меленковском, 59 в Суздальском, 52 в Камешковском, 27 в Радужном, 24 в Селивановском, 11 в Гороховецком.

ИСТОЧНИК KP.RU