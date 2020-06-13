2020-06-13T09:30:31+03:00
Происшествия

Во Владимире осудили предпринимателя, незаконно обналичившего два миллиарда рублей

Его клиентами были московские предприятия
Ирина Мальцева
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Гость Владимира признан виновным в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерной выдачи и перевода денежных средств. Сорокавосьмилетний уроженец Краснодарского края еще в 2010 году придумал схему, по обналичиванию денег для компаний, желающих миновать финансовый и налоговый контроль. Он создавал фирмы - «однодневки», через расчетные счета которых сбывались фиктивные платежные документы о якобы предоставленных займах, услугах и поставленных товарах. Во Владимире мужчина открыл четыре офиса, где и изготавливались поддельные документы. Его заказчиками стали московские фирмы и подконтрольные им компании. С января 2010 по март 2013 года, используя несколько десятков расчетных счетов, он провел более двадцати незаконных банковских операций и обналичил около двух миллиардов рублей. Когда махинации раскрыли, вину автор идеи признал. Приговором Октябрьского районного суда ему дали полтора года лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима, и обязали заплатить штраф – сто тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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