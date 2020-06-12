2020-06-12T17:56:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый вице-губернатор Сергей Шевченко встретился с врачами городской больницы №4 Владимира после их видеообращения в администрацию Президента

В вопросах, связанных с заносом инфекции на территорию больницы будет разбираться департамент здравоохранения
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено пресс-службой АВО.Фото предоставлено пресс-службой АВО.
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11 июня первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко встретился с сотрудниками отделений реанимации и интенсивной терапии владимирской горбольницы №4, заявивших об отсутствии выплат, предусмотренных, по их мнению, медикам за контакт с больными, заражёнными коронавирусной инфекцией. Шевченко заявил, что "если нарушения будут выявлены, то руководство больницы ждёт серьёзная дисциплинарная ответственность, вплоть до увольнения".

Помимо этого врачам больницы сказали, что дополнительные "президентские выплаты" предусмотрены лишь сотрудникам инфекционных госпиталей, которые целенаправленно работают с коронавирусными больными, а больница №4 не является таким госпиталем, поэтому, к сожалению, им выплаты не положены. Однако они могут рассчитывать на стимулирующие выплаты за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией за фактически отработанное время.

«А с вопросами заноса инфекции на территорию больницы и той ситуацией, когда в условиях карантина здесь вынуждены были находиться инфицированные люди, до вторника разберётся комиссия Департамента здравоохранения. По итогам сделанного ей заключения будут приняты организационные решения», – подвёл итог встречи первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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