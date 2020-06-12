Из-за курения в постели во Владимире погиб мужчина

12 Июнь 2020 2020-06-12T17:30:35+03:00

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12 июня около трех часов дня в МЧС поступил звонок от жителей дома №68 по проспекту Ленина, котрые сообщили, что у них в доме пожар.

Приехавшие на место спасатели обнаружили, что горит квартира на первом этаже. Из дома были эвакуированы 10 человек. Потушен был и пожар, вся плошадь которого составила пять квадратных метров. К сожалению, на пожаре нашли тело мужчины 1955 года рождения. Как стало известно позже, погибший — хозяин квартиры, уснул с не потушенной сигаретой, из-за чего и произошёл пожар.

К ликвидации пожара привлекались 19 человек и 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU