Руководитель областного УМВД представил своего зама

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:22:15+03:00

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Начальник Управления МВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу своего заместителя.

10 июня им стал полковник полиции Александр Арапов. Он родился 21 января 1976 года в городе Владимире. Окончил Владимирский юридический институт Минюста России. На службу в органы внутренних дел поступил в 1995 году. Александр Арапов имеет большой практический опыт. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области.

Имеет ведомственные награды: медаль "За отличие в охране общественного порядка", медаль "За отличие в службе" 3, 2 и 1 степеней, нагрудный знак "Почетный сотрудник МВД".

ИСТОЧНИК KP.RU