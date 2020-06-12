С 15 июня во Владимире начнут выдавать школьные аттестаты
Во владимирских школах заполненные аттестаты и вкладыши к ним будут выдаваться с 15 по 18 июня с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Получить аттестат может сам выпускник или доверенное лицо, при наличии оформленной в установленном порядке доверенности.
По заявлению выпускника, ему может быть направлена скан-копия оригинала аттестата. При этом оригинал аттестата хранится в личном деле до момента, когда выпускни его потребует отдать.
При возникновении вопросов, связанных с оформлением и получением аттестатов, выпускники и родители могут обращаться к директорам школ, лицеев и гимназий, а также в городское управление образования по телефону: 32-74-43.
ИСТОЧНИК KP.RU