25 сотрудников больниц Владимирской области, заразившихся Covid-19, получили единовременные страховые выплаты

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:00:17+03:00

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Во Владимирской области страховые выплаты получили уже 25 сотрудников учреждений здравоохранения – врачи, представители среднего и младшего медицинского персонала. Все они заразились коронавирусом, исполняя должностные обязанности. Водителей скорой медицинской помощи среди них не оказалось (они также имеют право на выплаты). Эти данные привел региональный Фонд социального страхования РФ.

Медики получили по 68811 рублей. Общая сумма выплат превысила 1,7 млн рублей. Оформление выплат максимально упрощено. При временной нетрудоспособности заболевшие никуда не обращаются. Все документы в Фонд представляет работодатель. В этом случае время от начала расследования страхового случая до осуществления единовременных страховых выплат не должно превышать 4 дней.

Единый call-центр ФСС РФ по коронавирусу: 8(800)302-75-49.

ИСТОЧНИК KP.RU