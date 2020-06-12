2020-06-12T13:00:17+03:00
Коронавирус Covid-19

25 сотрудников больниц Владимирской области, заразившихся Covid-19, получили единовременные страховые выплаты

Каждому выплатили по 68811 рублей
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области страховые выплаты получили уже 25 сотрудников учреждений здравоохранения – врачи, представители среднего и младшего медицинского персонала. Все они заразились коронавирусом, исполняя должностные обязанности. Водителей скорой медицинской помощи среди них не оказалось (они также имеют право на выплаты). Эти данные привел региональный Фонд социального страхования РФ.

Медики получили по 68811 рублей. Общая сумма выплат превысила 1,7 млн рублей. Оформление выплат максимально упрощено. При временной нетрудоспособности заболевшие никуда не обращаются. Все документы в Фонд представляет работодатель. В этом случае время от начала расследования страхового случая до осуществления единовременных страховых выплат не должно превышать 4 дней.

Единый call-центр ФСС РФ по коронавирусу: 8(800)302-75-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
25 сотрудников больниц Владимирской области, заразившихся Covid-19, получили единовременные страховые выплаты
Первому мэру Владимира исполнилось 85 лет
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 12 июня: 66 новых случаев за сутки
Октябрьский районный суд города Владимира восстановил в должности уволенного директора ЕРИЦ
В Коврове парень, снимавший квартиру, обокрал соседа
Профилактические рейды на железнодорожных переездах проведены на ГЖД
Холдинг «РЖД» восстанавливает курсирование ряда отмененных поездов дальнего следования
ВТБ помогает восстанавливать леса России
Во Владимирской области участились случаи виртуального мошенничества
В Киржаском районе ветеранам подарили бытовую технику
В День России владимирцев ждет гроза и сильный ветер
12 июня во Владимирской области на почте будет выходной
Владимирские медики рассказали, чем тепловой удар отличается от солнечного
В Коврове накрыли наркопритон
Пассажиры могут приобрести обратные билеты со скидкой 20% в июне