2020-06-12T11:12:33+03:00
Общество

Первому мэру Владимира исполнилось 85 лет

Игоря Шамова в этот день поздравил нынешний сити-менеджер Андрей Шохин
Алексей СУХОВ
Поделиться:
предоставлено администрацией города Владимира.предоставлено администрацией города Владимира.
Изменить размер текста:

11 июня исполнилось 85 лет Игорю Шамову, возглавлявшего администрацию города Владимира с 1991 по 2002 годы. В этот день экс-мэра поздравил нынешний сити-менеджер Андрей Шохин. Он приехал к нему домой на улицу Кирова. Шамову вручили цветы и подарки от мэрии.

Андрей Шохин среди заслуг Игоря Шамова особо отметил, что тот сберег в безденежные 1990-е инфраструктуру города - муниципальные школы, дома и дворцы культуры. При этом в те годы открывались новые учреждения образования и культуры, которые успешно работают и сегодня.

Игорь Шамов родился 11 июня 1935 года. В 1959 году окончил Ленинградский политехнический институт. В октябре 1990 года избран депутатом Владимирского горсовета, председателем исполкома. С 1991 по 2002 годы являлся главой администрации города Владимира. Причем если вначале он был назначен Ельциным, то в 1995 и 1997 годах он избирался главой на прямых выборах.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1995), орденом Святого Владимира III степени (1995). В 1999 году ему присвоено звание "Почетный строитель России". В 2012 году стал Почетным гражданином города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
25 сотрудников больниц Владимирской области, заразившихся Covid-19, получили единовременные страховые выплаты
Первому мэру Владимира исполнилось 85 лет
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 12 июня: 66 новых случаев за сутки
Октябрьский районный суд города Владимира восстановил в должности уволенного директора ЕРИЦ
В Коврове парень, снимавший квартиру, обокрал соседа
Профилактические рейды на железнодорожных переездах проведены на ГЖД
Холдинг «РЖД» восстанавливает курсирование ряда отмененных поездов дальнего следования
ВТБ помогает восстанавливать леса России
Во Владимирской области участились случаи виртуального мошенничества
В Киржаском районе ветеранам подарили бытовую технику
В День России владимирцев ждет гроза и сильный ветер
12 июня во Владимирской области на почте будет выходной
Владимирские медики рассказали, чем тепловой удар отличается от солнечного
В Коврове накрыли наркопритон
Пассажиры могут приобрести обратные билеты со скидкой 20% в июне