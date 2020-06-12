Первому мэру Владимира исполнилось 85 лет

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:12:33+03:00

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11 июня исполнилось 85 лет Игорю Шамову, возглавлявшего администрацию города Владимира с 1991 по 2002 годы. В этот день экс-мэра поздравил нынешний сити-менеджер Андрей Шохин. Он приехал к нему домой на улицу Кирова. Шамову вручили цветы и подарки от мэрии.

Андрей Шохин среди заслуг Игоря Шамова особо отметил, что тот сберег в безденежные 1990-е инфраструктуру города - муниципальные школы, дома и дворцы культуры. При этом в те годы открывались новые учреждения образования и культуры, которые успешно работают и сегодня.

Игорь Шамов родился 11 июня 1935 года. В 1959 году окончил Ленинградский политехнический институт. В октябре 1990 года избран депутатом Владимирского горсовета, председателем исполкома. С 1991 по 2002 годы являлся главой администрации города Владимира. Причем если вначале он был назначен Ельциным, то в 1995 и 1997 годах он избирался главой на прямых выборах.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1995), орденом Святого Владимира III степени (1995). В 1999 году ему присвоено звание "Почетный строитель России". В 2012 году стал Почетным гражданином города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU