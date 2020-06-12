2020-06-12T09:47:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 12 июня: 66 новых случаев за сутки

Треть новых заболевших пришлась на Гусь-Хрустальный
Алексей СУХОВ
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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило данные по количеству заболевших коронавирусом COVID-19. На 10 часов утра 12 июня 2020 года лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Лидером по заболевшим стал Гусь-Хрустальный район, где за сутки выявили 24 больных. Владимир лишь третий с 9 случаями. Вот как распределились все заболевшие:

- 24 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 11 сл. в Собинском,

- 9 сл. в г. Владимире,

- 5 сл. в Меленковском,

- по 4 сл. в Муроме и Киржачскомрайоне,

- 3 сл. в Юрьев-Польском,

- по 2 сл. в Ковровском и Камешковском районах,

- по 1 сл. в Судогодском и Александровском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3390 случаев заболевания (707 сл. в г. Владимире, 521 сл. в Гусь-Хрустальном, 432 сл. в Петушинском, 310 сл. о. Муром, 291 сл. в Александровском, 245 сл. в Ковровском, 134 сл. в Собинском, 128 сл. в Кольчугинском, 116 сл. в Юрьев-Польском, 102 сл. в Судогодском, 89 сл. в Вязниковском, 82 сл. в Киржачском, 63 сл. в Меленковском, 57 сл. в Суздальском, 52 сл. в Камешковском, 26 сл. в г. Радужном, 24 сл. в Селивановском, 11 сл. в Гороховецком).

ИСТОЧНИК KP.RU

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