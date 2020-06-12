2020-06-12T08:31:06+03:00
Общество

Октябрьский районный суд города Владимира восстановил в должности уволенного директора ЕРИЦ

Дмитрия Ермолаева уволили еще в феврале
Алексей СУХОВ
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11 июня вступило в силу решение Октябрьского районного суда по делу об увольнении бывшего директора "Единого рассчетно-кассового центра" Владимирской области Дмитрия Ермолаева.

Суд встал в итоге на сторону бывшего руководителя коммунальной структуры и восстановил его в должности. Впрочем, пока Дмитрий Ермолаев не приступил к своим обязанностям.

Напомним, что его уволили еще в феврале. Тогда учредители организации в лице областной администрации заявили, что недовольны его работой. Вопрос рассматривался даже на одном из комитетов Законодательного собрания региона. Тогда перед депутатами выступала Нелли Титова, которая до этого работала во "Владимиртеплогазе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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