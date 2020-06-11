2020-06-11T17:59:13+03:00
Происшествия

В Коврове парень, снимавший квартиру, обокрал соседа

Его опознали другие жильцы по камерам видеонаблюдения
Ирина Мальцева
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Пропажу денег со счета житель Коврова обнаружил 7 июня и сразу обратился в полицию. В доме на улице Машиностроителей из оставленной без присмотра в подъезде сумки неизвестные утащили банковскую карту и телефон, а позднее списали со счета 42 тысячи рублей. На записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, жители дома опознали молодого человека, который входил в подъезд примерно во время совершения преступления. Им оказался парень, арендующий квартиру в этом подъезде. Двадцатичетырехлетний житель Камешковского района объяснил, что деньги перевел с помощью онлайн-сервиса себе, а карту и телефон выбросил. Украденные средства он раздал, чтобы заплатить долги. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас он находится под подпиской о невыезде, идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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