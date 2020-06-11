Во Владимирской области участились случаи виртуального мошенничества

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:43:01+03:00

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Во Владимирской области возросло количество преступлений, связанных с мошенничеством. При этом более чем на 60 процентов – с 315 за аналогичный период в прошлому году до 506 на текущий период – увеличилось число дистанционных краж.

Областное управление МВД сообщает, что лидирующие позиции занимает мошенничество через интернет. Чаще всего – речь идёт о предоплате покупок на интернет-сайтах.

Полиция призывает жителей региона быть бдительными и осторожными. Так, при звонках от людей, представляющихся сотрудниками банка, либо при получении сообщений о блокировке банковской карты, – необходимо перезвонить на номер справочной службы, указанный на вашей карточке – он круглосуточный. А номера, присланные в сообщении или продиктованные неизвестными по телефону, стоит проигнорировать.

Помните, персональные данные – логин, номер банковского счёта, кодовое слово, код на банковской карте – это информация, которую нельзя передавать в третьи руки.

В УМВД по региону советуют при покупке товаров через Интернет не вносить предоплату, не увидев товар в реальности, а также не пользоваться услугами непроверенных сайтов. Кроме того, приобретая товары через Интернет, важно узнавать данные продавца, его телефон и адрес места жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU