В Киржаском районе ветеранам подарили бытовую технику

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:34:54+03:00

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Накануне члены регионального отделения ОНФ навестили фронтовиков, проживающих в Киржачском районе. Они подарили ветеранам Великой Отечественной войны бытовую технику и продуктовые наборы.

Одним из получателей «подарков» стал 92-летний Иван Михайлович Шилкин. Накануне поездки активисты выяснили, что у ветерана вышел из строя телевизор, а на время пандемии коронавируса он приютил у себя в деревенском доме всех родственников из Москвы.

Бывшему танкисту, медалисту и участнику Великой Отечественной войны Андрею Ивановичу Булаеву представители ОНФ вручили новый ноутбу. Не так давно Андрей Иванович обратился в народный фронт с просьбой подарить ему ноутбук. Дело в том, что ветеран долгое время вынашивал идею записать свои воспоминания о годах Великой Отечественной войны. Для этого ему понадобился легкий в обращении ноутбук со встроенной камерой.

В поле зрения владимирских активистов попали еще несколько фронтовиков. Вскоре и им будет оказана адресная помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU